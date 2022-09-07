«Динамо» Загреб — «Челси»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 загребское «Динамо» сенсационно обыграло лондонский «Челси».
Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября.
Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич. Результативную передачу отдал форвард хорватского клуба Бруно Петкович.
Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.
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