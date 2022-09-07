«Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Наполи» — «Ливерпуль».



Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.81.



«Сейчас хорошее время, чтобы играть с «Ливерпулем», это показал «Эвертон». Да, он был прижат к стенке, но выдал бой. Клопп одержал всего две победы в шести матчах в Премьер-лиге, обе победы домашние, это о многом говорит.



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И вот игра с «Наполи». Спаллетти очень здорово разобрался с «Лацио», команда не проигрывает в пяти матчах этого сезона. К тому же «Наполи» исторически очень неплохо играл с «Ливерпулем».



В общем, всё складывается так, чтобы в этой ситуации «Наполи» не проиграл. Тем более тут имеется явный перекос в коэффициентах в пользу гостей. Мне кажется, что взять 1Х в этой игре вполне себе можно», — сказал Казанский.



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