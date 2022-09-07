СКА — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Авангард».



Ставка: победа СКА в матче за 1.59.



«Авангард» начинает текущий сезон с 12 (прописью – двенадцати) выездных матчей подряд. Всякие мы видали чудеса с календарём, но совсем до одиоза дело раньше не доходило. Посмотрим, до чего дойдёт на этот раз. Пока, после двух матчей, полёт «ястребов» не совсем нормальный – два поражения от команд, мягко говоря, куда более лёгкой весовой категории. Эти результаты достаточно чётко высветили все омские проблемы в обороне. Да и в атаке, собственно говоря, тоже, но они заметны меньше.



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В общем, в обороне у «Авангарда» всё пока сыро, девять пропущенных шайб в двух матчах, а тут тебе – СКА. Да ещё в Санкт-Петербурге. И если в целом супротив Питера «Авангард» смотрится достаточно прилично, уступая по личным встречам не так уж и много, то в гостях это соотношение в целом сохраняется, но оно сильнее в пользу СКА.



Правда, сами питерцы пока не особо блещут, но и без блеска берут от жизни всё. Получается это тяжеловато, иногда даже весьма натужно, но ведь получается. В отличие от «Авангарда», который визуально матчи не проигрывает, по статистике не проигрывает тоже, но вместе с «Трактором» замыкает турнирную таблицу, имея дырку от бублика вместо очков. В Питере, конечно, омичи лягут костьми, дело тут сверхпринципиальное, но поможет ли им это?



Поэтому у меня будет такой прогноз: СКА свои два очка не мытьём, так катаньем всё-таки наберёт. Получится это в овертайме или серии послематчевых буллитов – хорошо, получится в основное время – ещё лучше. Что при этом выкроит себе «Авангард», сказать не берусь. Пока я омичей не понимаю. Вроде всё умеют, всё делают, но – не идёт. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Лебедев.



Где покажут матч СКА — «Авангард».



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