«Интер» — «Бавария»: ставка Василия Уткина на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор, ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».



Ставка: обе забьют за 1.49.



«На старте сезона «Интер» уверенно разбирается с аутсайдерами Серии А. При этом очевидно, что «нерадзурри» испытывают трудности с топовыми соперниками. Прежде всего проблемы касаются обороны – команда пропустила по три гола от «Лацио» и «Милана» и уступила в обеих встречах.

Защитники «Интера» часто позволяют своим оппонентам наносить опасные удары из штрафной. Неважная игра в защите может дорого обойтись «нерадзурри» в матче с «Баварией» – одной из лучших атакующих команд современного футбола.



Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов теперь в одном месте.



«Интер» не способен на протяжении 90 минут сохранять дисциплину в обороне, как это сделал «Унион» в последнем туре Бундеслиги. Наверняка миланцы будут искать свои шансы в нападении, что даст возможность «Баварии» проводить острые контратаки.

Нет сомнений, что мюнхенцы сумеют забить. Отмечу, что в последний раз они уступили на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Впрочем, и хозяева вполне могут отличиться, учитывая, что «Бавария» пропустила в двух последних матчах в Бундеслиге», — сказал Уткин.



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