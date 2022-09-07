«Интер» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Милане

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Интер» — «Бавария» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Баварии» за 1.84.
«Бавария» второй раз подряд попала в группу смерти с большими клубами – «Барселоной» и «Интером».
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов теперь в одном месте.
«Интер» в последнее время в Лиге чемпионов играет не очень хорошо – у него регулярно возникали проблемы с выходом из группы. Сейчас не совсем понятно, как команда будет их решать.
Что касается «Баварии», то это один из главных фаворитов Лиги чемпионов. Это мощная команда, которая сильно видоизменилась после ухода Левандовского. Не обращайте внимания на то, что «Бавария» сыграла вничью в последнем туре чемпионата Германии. Она иногда может расслабиться, бывает.
«Интер» проиграл в миланском дерби, при этом лишь отрезками показывал содержательную игру и позволял атаке «Милана» разгуляться. Если он «Баварии» позволит разгуляться так же, то шансов у него будет немного.
Мне кажется, что мюнхенцы однозначные фавориты этого матча. Моя ставка – победа «Баварии», — сказал Андронов.
Какой канал покажет матч «Интер» — «Бавария».
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