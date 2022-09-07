«Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Нефтехимик».
Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.75.
В прошлом розыгрыше КХЛ «Нефтехимик» дважды переиграл соперника: 2:1 ОТ — на выезде и 1:0 — дома. Обе игры были нервные, близкие, и смотрелись они, будем объективны, трудновато. Это и по счёту видно.
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«Локомотив» по итогам прошлого сезона финишировал на шестой строчке Западной конференции. Команда Игоря Никитина отличалась солидным количеством бросков, но не производительностью. Рид Буше (12+15) и компания забросили лишь 113 шайб, реализовав 8% от всех бросков.
Только шесть клубов забили меньше. Сильной стороной железнодорожников была уверенная игра в обороне, хотя сезон всё равно получился неудачным. От бывшего тренера ЦСКА в Ярославле явно ожидали большего. С первой попытки не получилось — пришло время для второй.
Новый сезон команда Никитина начала с поражения от «Автомобилиста» (2:4), но уже в следующем туре реабилитировалась, уверенно переиграв на выезде «Трактор» (4:0). «Мишки», конечно, без легионеров просели по составу, однако одержать столь убедительную победу в Челябинске сложно всегда.
«Нефтехимик» по итогам прошлогодней регулярки был седьмым на Востоке. При этом подопечные Олега Леонтьева слабо играли в обороне. Лишь три клуба в прошлом сезоне пропустили больше. Несмотря на кадровые потери, «Нефтехимик» неплохо стартовал. Уже в первом матче сезона он потрепал нервы ЦСКА, уступив обладателю Кубка Гагарина лишь в овертайме (4:5). Недооценивать гостей не стоит.
Рекомендуем ставку на тотал больше 4.5 за 1.75. В прошлом году очные встречи были низовыми, но сейчас «Локомотив» смотрится чуть лучше. Три шайбы в большинстве за две игры чего стоят! «Нефтехимик» в обороне не впечатляет, зато с голами проблем нет. Поверим в атаку команд.
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