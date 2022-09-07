«Интер» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на центральный матч дня Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 1.88.
«В последнем матче национального чемпионата «Интер» проиграл в миланском дерби со счётом 2:3. Пока в Серии А у Интера девять очков за пять матчей. «Бавария» в Бундеслиге делит третье-четвёртое место. Недавно сыграли вничью с берлинским «Унионом».
Второй раз подряд мюнхенцы не смогли выиграть. Будет ли третий такой поединок кряду? Если брать те матчи, которые команды проводили между собой в Лиге чемпионов, то таких игр было пять. Один раз была ничья, а дважды соперники обменялись гостевыми победами. Может быть, ждать продолжения этой истории?
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов теперь в одном месте.
«Бавария» входит в Лигу чемпионов без Левандовского. Однако у мюнхенцев и после ухода польского форварда серьёзная конкуренция абсолютно на каждой позиции. Интересно, что мюнхенцы добились победы в 11 из 14 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов. Это ещё один статистический плюсик для «Баварии».
Конечно, и у «Интера» есть свои сильные стороны. Дома миланцы забивают минимум один раз на протяжении шести матчей подряд. «Бавария» по-прежнему сильна и не проигрывает в этом сезоне. Считаю, что это кандидат на победу в Лиге чемпионов. Поэтому ожидаю победу гостей», — сказал Гусев.
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