«Интер» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на центральный матч дня Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.88.



«В последнем матче национального чемпионата «Интер» проиграл в миланском дерби со счётом 2:3. Пока в Серии А у Интера девять очков за пять матчей. «Бавария» в Бундеслиге делит третье-четвёртое место. Недавно сыграли вничью с берлинским «Унионом».

Второй раз подряд мюнхенцы не смогли выиграть. Будет ли третий такой поединок кряду? Если брать те матчи, которые команды проводили между собой в Лиге чемпионов, то таких игр было пять. Один раз была ничья, а дважды соперники обменялись гостевыми победами. Может быть, ждать продолжения этой истории?



Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов теперь в одном месте.



«Бавария» входит в Лигу чемпионов без Левандовского. Однако у мюнхенцев и после ухода польского форварда серьёзная конкуренция абсолютно на каждой позиции. Интересно, что мюнхенцы добились победы в 11 из 14 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов. Это ещё один статистический плюсик для «Баварии».



Конечно, и у «Интера» есть свои сильные стороны. Дома миланцы забивают минимум один раз на протяжении шести матчей подряд. «Бавария» по-прежнему сильна и не проигрывает в этом сезоне. Считаю, что это кандидат на победу в Лиге чемпионов. Поэтому ожидаю победу гостей», — сказал Гусев.



Какой канал покажет матч «Интер» — «Бавария».



10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.

Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Наполи» — «Ливерпуль».



Названы четыре главных кандидата на пост тренера «Челси».

Нагельсман рассказал, чего ждёт от «Интера» в матче с «Баварией».