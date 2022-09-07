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«Наполи» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии

«Наполи» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.03.

«Наполи» здорово стартовал в нынешнем первенстве и захватил лидерство в Серии А. Неаполитанцы потеряли очки только в двух противостояниях — 0:0 с «Фиорентиной» и 1:1 с «Лечче». В заключительном туре они разобрались с римским «Лацио» с комфортным счётом 2:1.

Ещё больше прогнозов на все матчи Лиги чемпионов — здесь.

«Ливерпуль» после победы в Суперкубке Англии совсем неважно начал регулярное первенство, хотя и находится в семёрке сильнейших. Коллектив на выезде выглядит слабо и до сих пор не имеет ни одной виктории, а в предыдущем матче поделил очки в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» (0:0).

На мой взгляд, сегодня победу одержит британская команда. Мне очень симпатична игра неаполитанцев, однако всё-таки соперник высокого уровня сегодня. Плюс ко всему в составе произошли изменения, и потребуется время, чтобы сыграться. У ливерпульцев гораздо больше опыта для побед в таких играх», — сказал Павлюченко.

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