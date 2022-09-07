ХК «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ХК «Сочи» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.98.
«После второго домашнего поражения подряд возник логичный вопрос: а чем, собственно говоря, занимался товарищ Назаров в межсезонье? ХК «Сочи» ни капельки не напоминает команду, которая может позволить себе проспать старт сезона и потом легко наверстать упущенное. Но когда команда за 120 минут игрового времени с грехом пополам забрасывает одну шайбу, то вопросов оказывается намного больше, чем ответов.
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И вот такая с виду безнадёжно-бессмысленная команда принимает московское «Динамо». Которое играет в кайф. Которое молодое, злое и летящее. Которое в двух стартовых матчах одну шайбу наоборот – пропустило, а забивает в среднем по четыре. И что с этим «Динамо» сочинцы собираются делать? Драться? Так ведь только хуже будет.
А если к этому добавить чуть-чуть статистики, которая гласит, что четыре последних междусобойчика в Сочи бело-голубые выиграли, то судьба команды Назарова в грядущем матче кажется вполне определённой. Мне так точно. Главное, чтобы сами динамовцы не подумали, что два очка у них уже в кармане – и всё у них будет нормально.
Гостевая победа «Динамо», в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Надеюсь, что и от этого матча молодые «динамики» получат чувство глубокого удовлетворения», — сказал Лебедев.
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