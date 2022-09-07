«Барселона» — «Виктория Пльзень»: прогноз Александра Мостового на матч 1-го тура ЛЧ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Виктория Пльзень».
Ставка: победа «Барселоны» в три мяча за 4.40.
«Барселона» впервые за последние 17 сезонов не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов в минувшем сезоне, где коллектив занял третье место в группе, следом за чем в качестве фаворита отправился в Лигу Европы, но и там потерпел фиаско. В этом году каталонцам попались непростые противники, что делает победу в этой игре едва ли не определяющей на весь турнир.
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«Виктория» в четвёртый раз стартовала в групповой стадии ЛЧ, пробив дорогу сюда через отбор из шести игр, доказав свою состоятельность и продемонстрировав хорошую физическую форму на старте первенства. В этом матче Хави имеет возможность впервые с 2016 года трижды подряд сохранить свои ворота в неприкосновенности в матчах за главный клубный трофей, что может добавить мотивации. Я считаю, что шансов у чешской команды нет – у сине-гранатовых очень мощный состав, в котором есть исполнители самого высокого класса, которые не оставят никаких шансов гостям из Пльзени», — сказал Мостовой.
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