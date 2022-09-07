Эксперты: шансы Хачанова выиграть US Open после победы над Кирьосом выросли в пять раз

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале он в пяти сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4. Ранее Кирьос выбил из борьбы другого россиянина — Даниила Медведева.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.
После четвертьфинального успеха букмекеры обрушили коэффициент на победу Хачанова на US Open. Прямо сейчас на успех Карена можно сделать ставку с коэффициентом 6.00. При этом до матча 1/4 финала вероятность успеха Хачанова оценивали коэффициентом 30.00. Таким образом, шансы россиянина победить выросли в пять раз.
Главным фаворитом аналитики считают испанца Карлоса Алькараса, поставить на его победу можно за 2.80. При этом испанец ещё не сыграл свой четвертьфинал, ближайшей ночью ему предстоит матч с Янником Синнером (коэффициент 5.50). На норвежца Каспера Рууда можно сделать ставку за 4.00, именно с ним Хачанов сыграет в полуфинале.
Шансы ещё одного россиянина — Андрея Рублёва — оценивают котировкой 12.00. Сегодня Рублёв сыграет свой четвертьфинал с американцем Фрэнсисом Тиафо (коэффициент 12.00).
10 лучших экспрессов на 7 сентября в Лиге чемпионов.
Тарпищев: Хачанов провёл, возможно, лучший свой матч за последние 3 года.
Хачанов впервые за полтора года вернётся в топ-20 рейтинга ATP.
Медведев покинет топ-3 рейтинга ATP.
- 8 сентября 2022
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:22
-
06:00
-
05:46
-
05:22
-
04:57
-
04:26
-
03:41
-
03:00
-
02:26
-
00:22
- 7 сентября 2022
-
21:43
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00