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Эксперты: шансы Хачанова выиграть US Open после победы над Кирьосом выросли в пять раз

Эксперты: шансы Хачанова выиграть US Open после победы над Кирьосом выросли в пять раз
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале он в пяти сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4. Ранее Кирьос выбил из борьбы другого россиянина — Даниила Медведева.

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После четвертьфинального успеха букмекеры обрушили коэффициент на победу Хачанова на US Open. Прямо сейчас на успех Карена можно сделать ставку с коэффициентом 6.00. При этом до матча 1/4 финала вероятность успеха Хачанова оценивали коэффициентом 30.00. Таким образом, шансы россиянина победить выросли в пять раз.

Главным фаворитом аналитики считают испанца Карлоса Алькараса, поставить на его победу можно за 2.80. При этом испанец ещё не сыграл свой четвертьфинал, ближайшей ночью ему предстоит матч с Янником Синнером (коэффициент 5.50). На норвежца Каспера Рууда можно сделать ставку за 4.00, именно с ним Хачанов сыграет в полуфинале.

Шансы ещё одного россиянина — Андрея Рублёва — оценивают котировкой 12.00. Сегодня Рублёв сыграет свой четвертьфинал с американцем Фрэнсисом Тиафо (коэффициент 12.00).

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