«Интер» — «Бавария»: смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире, прогнозы и ставки

7 сентября состоится матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» – «Бавария». Начало – в 22:00 мск.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов теперь в одном месте.
Игра пройдёт в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца».
Эксперты считают явным фаворитом итальянский клуб. Поставить на успех «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.87, а победа «Интера» оценена в 4.00. Заключить пари на ничью предлагают за 4.18.
Аналитики ждут от матча в Милане высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.70.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей оценивается аналитиками в 1.12. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.49.
Победа «Баварии» с разницей в два мяча и более оценивается в 3.00, на победу мюнхенцев всухую дают 4.20.
Какой канал покажет матч «Интер» — «Бавария».
10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.
Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Наполи» — «Ливерпуль».
Названы четыре главных кандидата на пост тренера «Челси».
Карпин рассказал, почему Головин не вызван в сборную России.
Нагельсман рассказал, чего ждёт от «Интера» в матче с «Баварией».
«РБ Лейпциг» уволил Тедеско после разгромного поражения «Шахтёру».
- 8 сентября 2022
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:22
-
06:00
-
05:46
-
05:22
-
04:57
-
04:26
-
03:41
-
03:00
-
02:26
-
00:22
- 7 сентября 2022
-
21:43
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00