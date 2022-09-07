«Интер» — «Бавария»: смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире, прогнозы и ставки

7 сентября состоится матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» – «Бавария». Начало – в 22:00 мск.



Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов теперь в одном месте.



Игра пройдёт в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца».



Эксперты считают явным фаворитом итальянский клуб. Поставить на успех «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.87, а победа «Интера» оценена в 4.00. Заключить пари на ничью предлагают за 4.18.



Аналитики ждут от матча в Милане высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.70.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей оценивается аналитиками в 1.12. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.49.



Победа «Баварии» с разницей в два мяча и более оценивается в 3.00, на победу мюнхенцев всухую дают 4.20.



Какой канал покажет матч «Интер» — «Бавария».



10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.

Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Наполи» — «Ливерпуль».



Названы четыре главных кандидата на пост тренера «Челси».



Карпин рассказал, почему Головин не вызван в сборную России.

Нагельсман рассказал, чего ждёт от «Интера» в матче с «Баварией».



«РБ Лейпциг» уволил Тедеско после разгромного поражения «Шахтёру».