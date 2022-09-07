СКА — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА – «Авангард».
Ставка: победа СКА в матче за 1.61.
«Тут все очевидно. Уверенная победа хозяев с тоталом больше 5.5. Против СКА у нынешнего «Авангарда» шансов нет. «Ястребы» подошли к сентябрю в ужасных кондициях. Ни надёжного вратаря, ни общекомандного характера, ни надёжной обороны, ни внятной игры спецбригад. Позволить «Витязю» отыграться с 0:2, а потом пропустить шесть в Минске – это надо умудриться.
Ещё больше прогнозов на матчи — здесь.
Питерцы, конечно, тоже неидеальны. Но на фоне такого соперника СКА будет выглядеть командой без слабых мест. Не будем забывать и о том, что для невских армейцев именно «Авангард» — один из самых принципиальных соперников, а сегодняшний матч – однозначно главный в сентябре. Хозяева будут стараться сыграть на максимуме и добьются успеха. Если на предсезонке две победы в очных встречах одержала команда Рябыкина, то теперь всё сложится по-другому. Ждём бодрой и зрелищной победы СКА. Рисковать не буду, выберу ставку на победу СКА в матче», — сказал Плющев.
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