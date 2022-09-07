«Интер» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».



Ставка: ничья за 4.30.



«В Милане встречаются представители «группы смерти» — «Интер» принимает мюнхенскую «Баварию». К слову, эта игра является повторением финала Лиги чемпионов 2010 года. Статистка очных встреч примерно равная, при этом после поражения в миланском дерби уверенности в победе чёрно-синих нет. Что касается красных, то мюнхенцы в последнем туре потерпели досадную осечку в дуэли с «Унионом», что может сказаться на состоянии игроков и результате в этом поединке.



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Тем не менее Юлиану Нагельсману кажется, что его команда является абсолютным фаворитом и обязана выигрывать в этом квартете. Я же другого мнения и не вижу фаворита в этой дуэли. Сегодня рискну поставить на мирный исход – соперники имеют проблемы, при этом ничья вполне устроит противников в первом поединке группового раунда», — сказал Мостовой.



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