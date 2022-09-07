Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

СКА — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ
Комментарии

Известная журналистка Дарья Миронова сделала прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».

Ставка: победа СКА в матче за 1.55.

«Ястребы» не летят! Или, наоборот, летят в пропасть в ускоренном режиме, пропустив за две игры девять шайб и забив пять.

Ещё больше прогнозов на матчи — здесь.

При Хартли «Авангард» был в состоянии обыграть СКА даже в Санкт-Петербурге. Сейчас всё упирается даже не в смену тренерского штаба, а в тысячи других деталей. К примеру, как без опытного, толкового и надёжного вратаря омичи планируют добиваться высоких результатов? Галимов уже практически завершил карьеру, но вдруг оказался в «Авангарде». Демченко и вовсе знаком только с ролью среднего страховщика.

Ткачёв, опустивший организацию «Лос-Анджелес Кингз», пока что на роль лидера не тянет, но хотя бы набрал два очка. Линия обороны есть в бумажном варианте, но на льду не выстраивается.

Возможно, все нужные средства были потрачены на презентацию команды и песню, а на крепкие задачи и защитников не хватило.

У СКА всё более-менее понятно. Как выразился Роман Ротенберг, его команда играет в стиле «Ливерпуля». Все вопросы отпадают сами по себе, тем более что от питерского Волкова в третьем звене толку больше, чем от омского «наверху»: три шайбы в двух матчах. Из обещанных 13 воспитанников «Авангарда» в КХЛ появилось только четыре, два из них забивают «Авангарду» же.

Помощники Ротенберга явно посильнее, чем те, что имеются у Рябыкина. Пока что к омской команде больше вопросов, игры не видно, поэтому СКА дома будет радоваться победе в третьей встрече кряду», — сказала Миронова.

10 лучших экспрессов на 7 сентября в Лиге чемпионов.

Губерниев: я до сих пор считаю, что агент Ивана Федотова — идиот.

Вратарь сборной Словакии объяснил, почему не побоялся перейти в «Спартак».

Россияне могут сыграть на Кубке мира в составе сборной Европы.

Фетисов назвал действия ИИХФ в отношении России беспределом.

ИИХФ рассмотрит возвращение сборной России по хоккею на мировую арену.

СКА — «Авангард». Ротенберг отомстит Рябыкину за предсезонку СКА — «Авангард». Ротенберг отомстит Рябыкину за предсезонку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022