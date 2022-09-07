СКА — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова сделала прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».



Ставка: победа СКА в матче за 1.55.



«Ястребы» не летят! Или, наоборот, летят в пропасть в ускоренном режиме, пропустив за две игры девять шайб и забив пять.



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При Хартли «Авангард» был в состоянии обыграть СКА даже в Санкт-Петербурге. Сейчас всё упирается даже не в смену тренерского штаба, а в тысячи других деталей. К примеру, как без опытного, толкового и надёжного вратаря омичи планируют добиваться высоких результатов? Галимов уже практически завершил карьеру, но вдруг оказался в «Авангарде». Демченко и вовсе знаком только с ролью среднего страховщика.



Ткачёв, опустивший организацию «Лос-Анджелес Кингз», пока что на роль лидера не тянет, но хотя бы набрал два очка. Линия обороны есть в бумажном варианте, но на льду не выстраивается.



Возможно, все нужные средства были потрачены на презентацию команды и песню, а на крепкие задачи и защитников не хватило.



У СКА всё более-менее понятно. Как выразился Роман Ротенберг, его команда играет в стиле «Ливерпуля». Все вопросы отпадают сами по себе, тем более что от питерского Волкова в третьем звене толку больше, чем от омского «наверху»: три шайбы в двух матчах. Из обещанных 13 воспитанников «Авангарда» в КХЛ появилось только четыре, два из них забивают «Авангарду» же.



Помощники Ротенберга явно посильнее, чем те, что имеются у Рябыкина. Пока что к омской команде больше вопросов, игры не видно, поэтому СКА дома будет радоваться победе в третьей встрече кряду», — сказала Миронова.



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