СКА — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова сделала прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».
Ставка: победа СКА в матче за 1.55.
«Ястребы» не летят! Или, наоборот, летят в пропасть в ускоренном режиме, пропустив за две игры девять шайб и забив пять.
Ещё больше прогнозов на матчи — здесь.
При Хартли «Авангард» был в состоянии обыграть СКА даже в Санкт-Петербурге. Сейчас всё упирается даже не в смену тренерского штаба, а в тысячи других деталей. К примеру, как без опытного, толкового и надёжного вратаря омичи планируют добиваться высоких результатов? Галимов уже практически завершил карьеру, но вдруг оказался в «Авангарде». Демченко и вовсе знаком только с ролью среднего страховщика.
Ткачёв, опустивший организацию «Лос-Анджелес Кингз», пока что на роль лидера не тянет, но хотя бы набрал два очка. Линия обороны есть в бумажном варианте, но на льду не выстраивается.
Возможно, все нужные средства были потрачены на презентацию команды и песню, а на крепкие задачи и защитников не хватило.
У СКА всё более-менее понятно. Как выразился Роман Ротенберг, его команда играет в стиле «Ливерпуля». Все вопросы отпадают сами по себе, тем более что от питерского Волкова в третьем звене толку больше, чем от омского «наверху»: три шайбы в двух матчах. Из обещанных 13 воспитанников «Авангарда» в КХЛ появилось только четыре, два из них забивают «Авангарду» же.
Помощники Ротенберга явно посильнее, чем те, что имеются у Рябыкина. Пока что к омской команде больше вопросов, игры не видно, поэтому СКА дома будет радоваться победе в третьей встрече кряду», — сказала Миронова.
10 лучших экспрессов на 7 сентября в Лиге чемпионов.
Губерниев: я до сих пор считаю, что агент Ивана Федотова — идиот.
Вратарь сборной Словакии объяснил, почему не побоялся перейти в «Спартак».
Россияне могут сыграть на Кубке мира в составе сборной Европы.
Фетисов назвал действия ИИХФ в отношении России беспределом.
ИИХФ рассмотрит возвращение сборной России по хоккею на мировую арену.
- 8 сентября 2022
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:22
-
06:00
-
05:46
-
05:22
-
04:57
-
04:26
-
03:41
-
03:00
-
02:26
-
00:22
- 7 сентября 2022
-
21:43
-
19:38
-
19:06
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00