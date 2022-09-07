Эксперты назвали шансы «Челси» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов после увольнения Тухеля

Боссы лондонского «Челси» приняли решение уволить Томаса Тухеля после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Немец проработал в Лондоне чуть более полутора лет и выиграл за это время Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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Эксперты принимают ставки на то, чего сможет добиться «Челси» в новом сезоне после смены тренера. Поставить на то, что «аристократы» смогут выиграть АПЛ, можно с коэффициентом 7.00. После шести туров «Челси» идёт на шестой позиции, набрав 10 очков и отставая на пять очков от лидера.
Сделать ставку на то, что «Челси» победит в Лиге чемпионов, можно с коэффициентом 22.00. Помимо загребского «Динамо», в квартете с англичанами на групповом этапе играют также «Милан» и «Зальцбург».
Принимают ставки и на то, что смена тренера «Челси» приведёт к провалу и вылету из АПЛ. Поставить на то, что лондонцы займут одно из последних мест в чемпионате Англии и вылетят, можно за 200.00.
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