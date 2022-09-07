«Интер» — «Бавария»: ставка Константина Генича на матч Лиги чемпионов 7 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Бавария» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 3 за 1.70.



«Это «группа смерти». Здесь «Барселона», «Интер» и «Бавария» разыграют две путёвки. «Интер» очень нестабильно и неровно выглядит в последнее время. Было поражение от «Лацио», сейчас проиграли дерби «Милану». Ранее обыграли «Кремонезе». Но в обороне есть проблемы: «Интер» пропускает, и много.



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«Бавария» в последних трёх турах дважды не выиграла — дома у Гладбаха и на выезде у «Униона» в Берлине. Но были победы над «Бохумом» (7:0) и «Викторией Кёльн» (5:0) в кубковой встрече. Правда, вряд ли это о чём-то говорит применительно к матчу с «Интером», но, скорее всего, хоть и цена очка в этой группе чрезвычайно важна, у команд будет ставка на домашние матчи. И «Интер» Индзаги должен это учитывать.



Если «Бавария» сразу побежит вперёд и забьёт, то «Интеру» — хочешь не хочешь — придётся раскрываться. Следовательно, жду открытый футбол. Минимум три мяча в этой встрече обязательно команды организуют. Мой прогноз — тотал больше 3 мячей. Атака и у той, и у другой команды сильнее, чем оборона», — сказал Генич.



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