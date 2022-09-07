«Барселона» — «Виктория»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» — «Виктория».
Ставка: победа «Виктории» с форой (+2.5) за 2.22.
«1-й тур в «группе смерти». Напомню, помимо «Барсы», в группе представлены «Интер» и «Бавария».
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Понятно, что «Барселона» — явный фаворит в этой игре. Команда очень уверенно и ярко действует в последние дни: забивает в чемпионате Испании не меньше трёх голов, разрывает всех соперников. Клуб в полном порядке.
Но «Виктория» идёт в Чехии по потерянным очкам на первом месте. Это совсем не подарок. В отличие от испанских команд (которые стараются играть в футбол с «Барсой»), чехи приедут «парковать автобус». Даже проигрывая в счёте, они всё равно будут стоять сзади. Будут играть в ярко выраженный оборонительный футбол с попытками контратаковать. Конечно, для многих футболистов «Виктории» этот матч будет важнейшим в жизни.
Вне сомнений, «Барса» сделает ротацию. Многие звёзды европейского футбола просто не играют. Безусловно, Хави даст им время. А это не может не сказаться на сыгранности команды.
Я думаю, что «Барса» победит, но разгрома не будет. Поэтому дам две ставки: Ф2 (+2.5), а также ОЗ. Думаю, что при учёте ротации хозяев чехи смогут забить», — сказал Мор.
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