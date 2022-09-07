СКА — «Авангард»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».

Ставка: победа СКА за 2.07.

В прошлом сезоне эти команды уверенно боролись за высокие места в регулярном чемпионате. В плей-офф не получилось: «Авангард» подкосил уезд защитников-легионеров, СКА по привычке проиграл ЦСКА в финале Западной конференции.

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Цели у соперников остались прежними и в новом сезоне, однако стартовали они совершенно по-разному. СКА пока ничего не потерял. Конечно, ещё ни одной уверенной победы команда Романа Ротенберга не одержала, ведь с «Салаватом Юлаевым» удалось добиться своего лишь в овертайме, а с «Барысом» была нервная концовка.

Впрочем, здесь вопрос не столько игры, сколько результата – две победы в двух матчах. На старте сезона набор очков важнее качества хоккея.



Пока мощная обновлённая атака армейцев недостаточно сыграна, чтобы разрывать оборону соперника, забрасывая больше трёх шайб за матч. «Авангард» пока штормит: Боб Хартли уехал, Дмитрий Рябыкин осваивается. Играют не так плохо, но полный кошмар в обороне и слабая бригада вратарей перевешивают весь позитив.



Гости уступили скромным «Витязю» и «Динамо» Минск, которые явно отстают по ресурсам и возможностям. У «Авангарда» есть проблемы с обороной и с дисциплиной, а также они регулярно проваливают концовки – пять решающих голов из девяти были пропущены в третьем периоде.

«Авангард», несомненно, добавит, но на данный момент СКА выглядит целостнее и понятнее. У омичей впереди много работы, а у СКА изменений меньше. Добавим к этому свой лёд и приятный коэффициент — на П1 дают больше двойки. Хороший вариант.

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