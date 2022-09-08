«Торпедо» — «Автомобилист»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Все прогнозы на главные матчи дня теперь в одном месте.
Игра пройдёт в Нижнем Новгороде на льду КРК «Нагорный».
Шансы «Автомобилиста» оцениваются чуть выше. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён в 2.82. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 4.25.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.67. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 11.00.
Итоговая победа «Торпедо» доступна за 2.15, успех «Автомобилиста» с учётом овертайма и серии буллитов идёт за 1.77.
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