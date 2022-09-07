Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на матч 1/4 финала US Open Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо.



Ставка: победа Рублёва за 1.92.



«Продолжаем говорить о четвертьфиналах на US Open. Матч Андрея Рублёва с Фрэнсисом Тиафо. Обоих здесь не ждали. Рублёв не был фаворитом в матче с Кэмероном Норри, а что говорить про Тиафо во встрече с Надалем, его там за теннисиста не считали. Но оба показали, что они на многое способны.



Прогнозы на главные матчи дня — теперь в одном месте.



Счёт личных встреч — 1:1. Интересно, что Фрэнсис выиграл год назад здесь же в пятисетовом матче. Рублёв взял реванш в этом году в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:4. Я всё-таки здесь ставлю на Рублёва. Мне кажется, что он в матче с Норри обрёл гармонию с собой.

Меньше невынужденных, меньше криков на себя, всяких расстройств. Тиафо же выдал матч жизни с Надалем, отдал всё. Думаю, после такого выплеска ему будет не так легко собраться. После победы над Рафой от него теперь чуть ли не победы ждут на турнире.

Готов ли он? Я не уверена. Психологически ему будет сложнее», — сказала Чакветадзе.



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