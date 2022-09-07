Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open

Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open
Комментарии

Известная в прошлом теннисистка Анна Чакветадзе дала прогноз на матч 1/4 финала US Open Андрей РублёвФрэнсис Тиафо.

Ставка: победа Рублёва за 1.92.

«Продолжаем говорить о четвертьфиналах на US Open. Матч Андрея Рублёва с Фрэнсисом Тиафо. Обоих здесь не ждали. Рублёв не был фаворитом в матче с Кэмероном Норри, а что говорить про Тиафо во встрече с Надалем, его там за теннисиста не считали. Но оба показали, что они на многое способны.

Прогнозы на главные матчи дня — теперь в одном месте.

Счёт личных встреч — 1:1. Интересно, что Фрэнсис выиграл год назад здесь же в пятисетовом матче. Рублёв взял реванш в этом году в Индиан-Уэллсе — 6:3, 6:4. Я всё-таки здесь ставлю на Рублёва. Мне кажется, что он в матче с Норри обрёл гармонию с собой.

Меньше невынужденных, меньше криков на себя, всяких расстройств. Тиафо же выдал матч жизни с Надалем, отдал всё. Думаю, после такого выплеска ему будет не так легко собраться. После победы над Рафой от него теперь чуть ли не победы ждут на турнире.

Готов ли он? Я не уверена. Психологически ему будет сложнее», — сказала Чакветадзе.

10 лучших экспрессов на 7 сентября.

Хачанов отомстил за Медведева на US Open. Разбираем победу над Кирьосом.

Ирина Винер назвала Касаткину предательницей и обвинила в продажности.

Тарпищев: Хачанов провёл, возможно, лучший свой матч за последние три года.

Хачанов впервые за полтора года вернётся в топ-20 рейтинга ATP.

Медведев покинет топ-3 рейтинга ATP.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022