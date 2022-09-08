Эксперты назвали шансы Черчесова выиграть в первом матче Лиги Европы с «Ференцварошем»

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — «Трабзонспор». Начало игры запланировано на 22:00 мск.
Прогнозы на все матчи Лиги Европы теперь в одном месте.
Игра пройдёт в Будапеште на стадионе на стадионе «Гроупама Арена».
Главным тренером действующего чемпиона Венгрии является Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России.
Шансы «Ференцвароша» оцениваются чуть выше: поставить на победу венгров предлагается с коэффициентом 2.38. Успех турецкого клуба доступен за 3.16. Ставки на ничью принимаются за 3.48.
Эксперты не уверены, что голов в Будапеште будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол «Трабзонспора» идёт с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.
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