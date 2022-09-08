Эксперты назвали шансы Черчесова выиграть в первом матче Лиги Европы с «Ференцварошем»

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — «Трабзонспор». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Прогнозы на все матчи Лиги Европы теперь в одном месте.

Игра пройдёт в Будапеште на стадионе на стадионе «Гроупама Арена».

Главным тренером действующего чемпиона Венгрии является Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России.

Шансы «Ференцвароша» оцениваются чуть выше: поставить на победу венгров предлагается с коэффициентом 2.38. Успех турецкого клуба доступен за 3.16. Ставки на ничью принимаются за 3.48.



Эксперты не уверены, что голов в Будапеште будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол «Трабзонспора» идёт с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

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