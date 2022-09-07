Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо: во сколько начало матча US Open, кто фаворит

7 сентября на US Open — 2022 пройдут заключительные четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублёв сойдётся с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч 1/4 финала US Open Рублёв — Тиафо.
Матч поставлен вторым запуском на Стадионе Артура Эша после игры Каролины Плишковой с Ариной Соболенко и начнётся приблизительно в 20:30 по московскому времени. Его можно будет посмотреть по подписке на платформе Eurosport Player.
По личным встречам во взрослом туре у теннисистов равенство — 1-1. В третьем круге US Open — 2021 Фрэнсис оказался сильнее в пяти сетах со счётом 4:6, 6:3, 7:6(6), 4:6, 6:1, а в третьем раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в этом году Андрей обыграл американца в двух партиях — 6:3, 6:4.
Шансы Андрея Рублёва оцениваются чуть выше. Ставки на победу россиянина принимаются за 1.88, успех Тиафо доступен за 2.03.
Прогнозы на главные матчи дня — теперь в одном месте.
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