Эксперты оценили шансы киевского «Динамо» победить «Фенербахче» в Турции

8 сентября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Начало игры запланировано на 19:45 мск.
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Игра состоится на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.
Явным фаворитом считается клуб из Турции: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех киевского «Динамо» оценивается в 5.57. Поставить на ничью можно за 4.34.
Аналитики ждут большого количества голов в Стамбуле: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81.
На гол «Фенербахче» дают коэффициент 1.13, а гол «Динамо» оценивается за 1.51. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.76.
Результативная ничья оценивается в 6.00, а гол в каждом тайме — в 1.75.
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