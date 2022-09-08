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«Барселона» — «Виктория»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто забил

«Барселона» — «Виктория»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто забил
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«Барселона» разгромила «Викторию Пльзень» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

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Первый гол на 13-й минуте забили каталонцы — Франк Кессье после передачи Жюля Кунде головой внёс мяч в сетку ворот. Спустя 20 минут форвард Роберт Левандовски укрепил преимущество сине-гранатовых, однако под занавес первого тайма игрок чешского клуба Ян Сикора сократил отставание.

После этого сине-гранатовые забили три безответных гола. Роберт Левандовски еще дважды поразил ворота соперника, оформив хет-трик. На 71-й минуте Ферран Торрес установил итоговый счёт в матче — 5:1.

Левандовски оформил третий хет-трик за 10 месяцев. Ранее он дважды забивал по три мяча в составе «Баварии».

«Барселона» с тремя очками возглавила турнирную таблицу группы. В параллельном матче «Бавария» оказалась сильнее «Интера».

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