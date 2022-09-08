«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.69.



«Манчестер Юнайтед» не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне, но сейчас явно набирает обороты. Вот и на днях он смог одержать победу в игре с «Арсеналом» (3:1). Эта виктория стала четвёртой кряду, подняв коллектив в пятёрку сильнейших английской Премьер-лиги.



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«Реал Сосьедад» выступает достаточно неоднозначно, пусть и победил во всех выездных встречах нового розыгрыша Ла Лиги. Дома викторий не было, правда, и уровень соперников был другой. Сначала команда уступила «Барселоне» (1:4), а затем разошлась миром с мадридским «Атлетико» (1:1).



На мой взгляд, выбор стоит сделать в пользу британцев. Манкунианцы набирают обороты и начинают стабильно выигрывать, да ещё и выступают на домашнем стадионе. Гости же показывают симпатичный футбол, однако немного уступают в классе. Плюс ко всему баскам будет тяжелее на чужом поле», — сказал Павлюченко.



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