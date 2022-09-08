Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.69.

«Манчестер Юнайтед» не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне, но сейчас явно набирает обороты. Вот и на днях он смог одержать победу в игре с «Арсеналом» (3:1). Эта виктория стала четвёртой кряду, подняв коллектив в пятёрку сильнейших английской Премьер-лиги.

Больше прогнозов на Лигу Европы — здесь.

«Реал Сосьедад» выступает достаточно неоднозначно, пусть и победил во всех выездных встречах нового розыгрыша Ла Лиги. Дома викторий не было, правда, и уровень соперников был другой. Сначала команда уступила «Барселоне» (1:4), а затем разошлась миром с мадридским «Атлетико» (1:1).

На мой взгляд, выбор стоит сделать в пользу британцев. Манкунианцы набирают обороты и начинают стабильно выигрывать, да ещё и выступают на домашнем стадионе. Гости же показывают симпатичный футбол, однако немного уступают в классе. Плюс ко всему баскам будет тяжелее на чужом поле», — сказал Павлюченко.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Тухеля шокировало увольнение из «Челси».

«Челси» уволил Тухеля из-за Роналду? Легко!

Домингес: «Рубину» повезло в легендарном матче с «Барселоной».

Результаты всех матчей Лиги чемпионов 7 сентября.

Одноклубником Дзюбы стал скандальный экс-игрок «Рубина».

«МЮ» — «Реал Сосьедад». Роналду исправит ошибку 20-летней давности «МЮ» — «Реал Сосьедад». Роналду исправит ошибку 20-летней давности
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022