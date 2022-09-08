«Фенербахче» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Фенербахче» — «Динамо» Киев в 1-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Начинается Лига Европы, и в 1-м туре «Фенербахче» встречается с киевским «Динамо». Команды уже играли между собой в квалификации Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» поставило шлагбаум перед турецким клубом. Как раз в выездной встрече удалось победить, причём в овертайме.



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Сами динамовцы не сумели пробиться в Лигу чемпионов, так как «Бенфика» оказалась сложным соперником. Теперь эти команды будут продолжать выяснять между собой отношения в Лиге Европы.



Игорь Суркис, комментируя результаты жеребьёвки, сказал, что эта группа сравнима с Лигой чемпионов. Может, оно так и есть. «Фенербахче» наверняка держит зуб на киевлян, они помнят то поражение. Наверняка будут пробовать отомстить.



«Динамо» плохо начало чемпионат Украины. После двух неудачных матчей динамовцы сами должны понимать, причём они отлично понимают, какой у них будет соперник и как он будет мотивирован.



Не знаю, что будет в плане результата, но и у тех, и у других есть проблемы в обороне. Отсюда у меня и ставка на обе забьют с небольшим коэффициентом 1.70. Но в данном случае лучше ставить на надёжное развитие событий», — сказал Андронов.



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