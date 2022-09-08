«МЮ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Дениса Казанского на матч группового этапа Лиги Европы

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «МЮ» — «Реал Сосьедад» в рамках Лиги Европы.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.19.
«Старт европейской кампании «МЮ» — не в той лиге, в которой он хотел бы, но вышло, как вышло. Приезжает в гости «Реал Сосьедад», команда, которая недавно сыграла вничью с «Атлетико». Она понравилась и тем, что забила, и тем, что владела мячом. У «Реала Сосьедад» серьёзная потеря в виде Исака, который сейчас выступает за «Ньюкасл». Понятно, что планировалось переформатирование, но это не тот случай, когда отряд не заметит бойца. Без шведа сложно.
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Бой будет тяжёлый, так как у «МЮ» фокус всё же на домашний чемпионат. Наверняка Тен Хаг выпустит хороший состав, причём с Криштиану Роналду в главной роли. Обратил внимание, что «Реал Сосьедад» забивает в каждой игре, причём даже в ворота «Барселоны». Проиграли 1:4, но всё же дали хороший бой на «Камп Ноу».
Здесь, мне кажется, всё же стоит ждать низового результата. Во-первых, потому что «МЮ» будет переформатироваться. Он будет гореть, будет лететь вперёд с Криштиану, который пока не попадает в основной состав. В любом случае «Реал Сосьедад» даст хороший бой и будет плотный результат.
Я бы в этом матче сыграл низ, а также, когда будет линия, взял бы гол Криштиану Роналду, который в этом матче должен выйти в основе», — сказал Казанский.
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