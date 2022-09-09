«Северсталь» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы Разина обыграть действующего чемпиона КХЛ

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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Игра состоится в «Ледовом дворце» в Череповце. Обе команды набрали по четыре очка в трёх матчах.

Явными фаворитами считаются подопечные Сергея Фёдорова: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.87. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён в 3.76. На ничью после трёх периодов дают 4.15.



Аналитики ждут от матча в Череповце высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.26. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, предлагают с коэффициентом 8.70.

Итоговая победа «Северстали» идёт за 2.77, успех ЦСКА с учётом овертайма и буллитов оценён в 1.47.

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