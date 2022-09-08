«Фенербахче» — «Динамо» Киев: прогноз Егора Титова на встречу 1-го тура Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фенербахче» — «Динамо» Киев в 1-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.
«Слепой жребий — интересная штука! Только-только он сводил команды в квалификации Лиги чемпионов, тогда динамовцы выиграли в дополнительное время — и вот они попадают в одну группу Лиги Европы. Нарочно не придумаешь. Тогда были матчи плей-офф, очень многое зависело от каждого эпизода, не говоря уже о забитых мячах. Команды выглядели скованно, больше думали об обороне. Эмоции бурлили, но в атаке команды не преуспели. Очевидно, что и те, и другие могут играть более раскрепощенно, могут создавать моменты и забивать. И сейчас ситуация подходящая: групповой этап только стартует, можно где-то рискнуть.
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«Фенербахче», конечно, будет стараться взять реванш за поражение в квалификации Лиги чемпионов. Он настроится, болельщики этому поспособствуют. К тому же форма неплохая — пять побед в последних шести матчах. А киевляне сыграют на контратаках, им не привыкать. Готовая тактика уже есть.
Думаю, на этот раз мы увидим более результативный футбол. Ставлю на тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.
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