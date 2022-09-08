«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз «Чемпионата» на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.85.

«Торпедо» завершило прошлый розыгрыш КХЛ на 10-й позиции на Западе. Лишь пять очков отделили команду Дэвида Немировски от границ зоны плей-офф, в который нижегородцы регулярно проходили последние восемь лет.

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Канадский тренер по итогам сезона покинул пост, а место у руля занял Игорь Ларионов. Экс-тренер молодёжной сборной России неплохо стартовал с «Торпедо» на клубной арене. Красивый и зрелищный хоккей уже привлёк внимание нейтральных болельщиков. Ошибок очень много, зато голов ещё больше. Следить за такой игрой чертовски любопытно. Да и результаты пока более чем неплохие.



«Автомобилист» продолжил работать под руководством Николая Заварухина. Красно-бело-чёрные ударно начали новый сезон. Успели забросить 11 шайб, набрали пять очков в трёх матчах и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.

Кёртис Валк и Брукс Мэйсек поучаствовали в четырёх и пяти голах соответственно 2+2 и 3+2. Команда эффективно использует численное преимущество (33,3% реализации большинства). Отдельно отметим Владимира Галкина: «Автомобилист» пропустил девять шайб, но без спасений голкипера точно не набрал бы столько очков.



Учитывая, что обе команды демонстрируют результативный хоккей на старте сезона, от их очного противостояния стоит ожидать результативного сценария. На тотал больше и поставим. Должно быть весело.

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