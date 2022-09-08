Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» с коэффициентом 4.80

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» от авторов Betassist.

Ставки: точный счёт 0:0 в первом периоде за 4.80, победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за 2.10.

После безвольного поражения от московского «Динамо» Олег Знарок сумел встряхнуть своих подопечных и настроить команду на встречу с обладателем Кубка Гагарина. Второй подряд матч в Москве удался «барсам» на славу.

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Они вышли на лёд предельно мотивированными и обыграли ЦСКА со счётом 5:1. Отметим, что это была волевая победа, поскольку счёт открыли красно-синие. Решающий удар по сопернику казанцы нанесли в третьем периоде, который выиграли со счётом 3:0. Справедливости ради встреча получилась довольно нервной, красно-синие до последнего пытались спастись. Итоговая разница не должна вводить в заблуждение.



«Адмирал» практически на равных сражался с московским «Спартаком» и уступил — 1:2. Стоит учесть, что гости нанесли 32 броска по воротам красно-белых, но голкипер красно-белых был на высоте. По итогам трёх встреч у «Адмирала» одна победа. Рабочий результат, хотя команда заслуживала большего.

Итак, первый домашний матч в сезоне «Ак Барса». Весьма вероятно, что великий мотиватор Олег Знарок сумеет настроить игроков на яркий и результативный хоккей. Победа над действующим обладателем Кубка Гагарина позволяет предположить, что «барсы» возьмут верх над «Адмиралом» с преимуществом в три шайбы и более. Рекомендуем изучить ставку «победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за коэффициент 2.08.



Любителям рискнуть и сыграть с высоким коэффициентом советуем изучить ставку с точным счётом 0:0 за 4.80. Это, конечно, большой риск и вообще хулиганство, но нужно учесть, что в трёх из четырёх последних матчей соперников в Казани первый период завершился вничью — 0:0. С учётом этой информации рискнуть небольшой суммой ради высокого коэффициента уже не кажется бессмысленным.

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