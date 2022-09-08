«МЮ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Тимура Журавеля на матч группового этапа Лиги Европы

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «МЮ» — «Реал Сосьедад» в рамках 1-го тура Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: победа «МЮ» и ТБ 2.5 за 2.46.
«Реал Сосьедад» приезжает в гости к «МЮ». Испанцы недавно крупно проиграли «Барселоне», потеряли своего крутого нападающего Исака, который уехал в «Ньюкасл» и тут же забил. Команда явно ищет себя в каких-то новых обстоятельствах. Приезд на «Олд Траффорд» — это серьёзное испытание. Если бы они приехали месяц назад, то наверняка бы нагрели «МЮ».
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Четыре победы подряд у «МЮ» — это явно не на ровном месте. Тен Хаг явно подкрутил какие-то механизмы, посадил Роналду на лавку. Он поменял центрального защитника, он использует Эриксена как основного игрока, не как фрагментарного. Пришёл Антони, за которого заплатили большие деньги. В общем, тен Хаг перевернул ситуацию и теперь в «МЮ» всё по его воле. Мне кажется, что этот ресурс будет работать. Я бы ставил на «МЮ», но это всё же скучно.
Ставьте на победу «МЮ» через верх. Они пока не способны не пропустить. От испанцев они постоянно пропускают у себя дома. Они забьют свои голы, причем тен Хаг именно на контратаках добивается успеха. Именно так был прибит «Арсенал». В общем, «МЮ» вполне может на пространстве прихлопнуть соперника. Беру победу «МЮ» через тотал больше 2.5 мяча», — сказал Журавель.
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