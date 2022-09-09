Эксперты оценили шансы «Динамо» нанести СКА первое поражение в КХЛ

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Лучшие прогнозы на главные матчи дня — здесь.
Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». СКА начал сезон с трёх побед подряд.
Явными фаворитами считаются подопечные Романа Ротенберга. Поставить на победу питерцев в основное время можно с коэффициентом 1.76, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён в 4.38. На ничью после трёх периодов дают 4.57.
Аналитики уверены в высокой результативности встречи: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Гол на первой минуте оценён коэффициентом 12.00.
Победа СКА с учётом овертайма и серии буллитов доступна за 1.42, итоговая победа «Динамо» — за 3.12.
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