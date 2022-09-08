«Базель» — «Пюник»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги конференций сезона-2022/2023 «Базель» — «Пюник».



Ставка: победа «Пюника» с форой (+2.5) за 1.69.



«Для «Базеля» эта игра не будет представлять слишком большой важности. У него не задался старт сезона – всего одна победа в шести турах чемпионата. Только что у команды Александра Фрая была непростая и проигранная игра со «Сьоном», а в воскресенье предстоит ещё один важный матч – с «Грассхопером». Так что наверняка здесь будет задействован ближайший резерв, а основа выкладываться на сто процентов не захочет.



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Для «Пюника» же матч важный – дебют в групповом этапе европейского турнира, который для, по сути, всех игроков – большое, если не главное, событие всего сезона.

В предыдущих матчах было видно, что команда способна играть в прагматичный футбол, не слишком раскрываясь и периодически контратакуя. Наверняка так же организованно гости попробуют сыграть и в Базеле. Так что предположу, что если швейцарцы и победят, то не крупно», — сказал Петросьян.



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