«Базель» — «Пюник»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги конференций сезона-2022/2023 «Базель» — «Пюник».
Ставка: победа «Пюника» с форой (+2.5) за 1.69.
«Для «Базеля» эта игра не будет представлять слишком большой важности. У него не задался старт сезона – всего одна победа в шести турах чемпионата. Только что у команды Александра Фрая была непростая и проигранная игра со «Сьоном», а в воскресенье предстоит ещё один важный матч – с «Грассхопером». Так что наверняка здесь будет задействован ближайший резерв, а основа выкладываться на сто процентов не захочет.
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Для «Пюника» же матч важный – дебют в групповом этапе европейского турнира, который для, по сути, всех игроков – большое, если не главное, событие всего сезона.
В предыдущих матчах было видно, что команда способна играть в прагматичный футбол, не слишком раскрываясь и периодически контратакуя. Наверняка так же организованно гости попробуют сыграть и в Базеле. Так что предположу, что если швейцарцы и победят, то не крупно», — сказал Петросьян.
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