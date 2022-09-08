«МЮ» — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн матч Лиги Европы, прогнозы и ставки

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Начало – в 22:00 мск.
Больше прогнозов на Лигу Европы — здесь.
Игра состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Форвард «МЮ» Криштиану Роналду попал в заявку на матч.
Он имеет шанс впервые в карьере сыграть в Лиге Европы. Роналду играл во втором еврокубке в сезоне-2002/2003, но тогда турнир назывался Кубок УЕФА.
Явными фаворитами считаются подопечные Эрика тен Хага: поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.69. Успех «Реала Сосьедад» оценивается в 5.25. На ничью дают коэффициент 4.26.
Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол «Реала Сосьедад» идёт с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.
Ставки на гол Криштиану Роналду принимаются за 1.80. Это примерно 55% вероятности.
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