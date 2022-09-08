Прогноз «Чемпионата» на матч «Лудогорец» — «Рома» в Лиге Европы

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.91.

Сезон не успел толком начаться, а лазарет «Ромы» уже прилично заполнен. Тут Жоржиньо Вейналдум, Стефан Эль-Шаарави, Мараш Кумбула, Николо Дзаньоло и Эбрима Дарбо. Для Моуринью это очень неприятные потери. Португальцу приходится подстраиваться на ходу, а это всегда чревато осложнениями.

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Путь «Лудогорца» в групповой этап Лиги Европы получился тернистым. Если поначалу всё шло гладко, «Сутьеска» и «Шэмрок» пали без особого напряга со стороны болгар, то дальше начались проблемы. В третьем квалификационном раунде «Лудогорцу» попалось загребское «Динамо», дважды обыгравшее болгар.

За шаг до группового этапа «Жальгирис» тоже доставил «Лудогорцу» немало сложностей, едва не затянув его в серию пенальти. Литовцев удалось пройти только за счёт гола, забитого на последних минутах экстра-тайма.



«Рома» в квалификации не играла, в это время она удивляла всех в Серии А. Если в первых матчах «волки» радовали своих болельщиков, то в последнем получилось наоборот. Четыре безответных гола от «Удинезе» на минувших выходных стали настоящим провалом и знаком для тех, кто слишком рано начал возносить «Рому» на пьедестал.

У Жозе Моуринью талантливая, но всё ещё сырая команда, которая не готова стабильно побеждать всех и вся. Да и оборона римлян отнюдь не идеальна, мощные дома болгары могут с лёгкостью нам это доказать.

В стартовых турах Серии А римлянам откровенно везло играть на ноль. С «Удинезе» удача потребовала вернуть долг — счёта 0:4 «Рома» никак не заслуживала, но грубые ошибки в обороне не оставили шансов зацепиться. На своём поле «Лудогорец» наверняка не останется без гола.

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