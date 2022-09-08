Эксперты назвали шансы «Ливерпуля» выиграть Лигу чемпионов после разгрома от «Наполи»

Вчера «Ливерпуль» на выезде потерпел разгромное поражение от «Наполи» в матче первого тура Лиги чемпионов — 1:4. Уже к перерыву команда Юргена Клоппа проигрывала 0:3, при этом хозяева ещё и не реализовали пенальти.
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Однако даже после этого поражения шансы англичан выиграть Лигу чемпионов, по мнению букмекеров, остаются высокими. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в турнире можно с коэффициентом 9.00. Выше эксперты оценивают только «Манчестер Сити» (3.20), «ПСЖ» (6.50) и «Баварию» (7.00).
Помимо «Наполи» и «Ливерпуля», в группе А Лиги чемпионов выступают также «Аякс» и «Рейнджерс». Вчера в их противостоянии голландский клуб победил со счётом 4:0.
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