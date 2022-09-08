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«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: прогноз Дениса Наливайко на игру ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: прогноз Дениса Наливайко на игру ЛЕ
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Встречаются фавориты этой группы. Команды подходят к своему очному противостоянию в хорошем настроении. Удалось обыграть «Ливерпуль» и «Арсенал». Начинает проявляться тенхаговский футбол. «Сосьедад», может быть, по результатам выглядит не так здорово. У команды здорово смотрятся новички. Это Мохамед-Али Шо и Умар Садик, которые на двоих организовали гол в ворота «Атлетико», позволивший вырвать ничью в этом матче. Такефуса Кубо — человек, который выглядит в «Реале Сосьедад» так, будто играет уже очень давно.

Больше прогнозов на Лигу Европы — здесь.

Думаю, «Юнайтед» будет сильно ротировать состав в Лиге Европы. У гостей появляются шансы забить и навязать борьбу. При этом «Реал Сосьедад» не лучшим образом играет в обороне. Таким образом, логичной выглядит ставка на то, что обе команды забьют», — сказал Наливайко.

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