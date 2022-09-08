«Цюрих» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 8 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 3.5 за 2.35.
«Цюрих» стартует в европейских кубках после трёхлетнего перерыва. На пути в группу швейцарские футболисты уже обыграли представителей Британии – «Хартс» и «Линфилд». С представителями Англии команда не встречалась 20 лет, с момента, когда в 2002 году обыграла в Кубке Интертото «Астон Виллу» со счётом 2:0.
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«Арсенал» был хорош в прошлом году. При этом команда постарается выиграть этот турнир, чтобы вернуться обратно в Лигу чемпионов. Представители Лондона приехали в Швейцарию не в лучшем состоянии – уступили накануне «Манчестер Юнайтед», но имеют положительную статистику в выездных встречах Лиги Европы, где не проигрывали девять матчей подряд.
Скажу больше, «канониры» выиграли 75 процентов матчей группового этапа Лиги Европы. Я считаю, что за счёт класса и бюджета представители Премьер-Лиги сумеют записать на свой счёт три балла», — сказал Мостовой.
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