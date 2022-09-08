Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Цюрих» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 8 сентября

«Цюрих» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы 8 сентября
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Цюрих» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 3.5 за 2.35.

«Цюрих» стартует в европейских кубках после трёхлетнего перерыва. На пути в группу швейцарские футболисты уже обыграли представителей Британии – «Хартс» и «Линфилд». С представителями Англии команда не встречалась 20 лет, с момента, когда в 2002 году обыграла в Кубке Интертото «Астон Виллу» со счётом 2:0.

Ещё больше прогнозов на Лигу Европы — здесь.

«Арсенал» был хорош в прошлом году. При этом команда постарается выиграть этот турнир, чтобы вернуться обратно в Лигу чемпионов. Представители Лондона приехали в Швейцарию не в лучшем состоянии – уступили накануне «Манчестер Юнайтед», но имеют положительную статистику в выездных встречах Лиги Европы, где не проигрывали девять матчей подряд.

Скажу больше, «канониры» выиграли 75 процентов матчей группового этапа Лиги Европы. Я считаю, что за счёт класса и бюджета представители Премьер-Лиги сумеют записать на свой счёт три балла», — сказал Мостовой.

10 лучших экспрессов на сегодня.

«Челси» мог уволить Тухеля из-за Криштиану Роналду.

УЕФА ещё не принял решение о возможном участии сборной России на Евро-2024.

Хави: грусть из-за ухода Месси из «Барселоны» никогда не закончится.

«Цюрих» — «Арсенал». Зинченко и Артета забудут поражение от «МЮ» «Цюрих» — «Арсенал». Зинченко и Артета забудут поражение от «МЮ»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022