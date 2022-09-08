«Унион» Берлин — «Юнион»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги Европы в Германии

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Унион» (Берлин) — «Юнион» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Ставка: победа «Униона» с форой (-1.5) за 2.55.
«Мне кажется, бельгийская команда не сможет обыграть немецкую, так как «Унион» за последние годы ворвался в Бундеслигу и показывает хорошие результаты, и если спросить немецкого мальчишку, за кого он болеет, уже много кто скажет: «Унион». Сейчас команда из Германии идёт без поражений в регулярном чемпионате. Последний матч сыграли 1:1 с немецкой машиной — «Баварией». Урс Фишер – хороший специалист, выпускник Цюриха, ведёт команду, и при нём царит прекрасная атмосфера в раздевалке.
Прогнозы на все матчи Лиги Европы теперь в одном месте.
«Юнион» неплохо начал этот сезон. Команда после семи проведённых туров расположилась на пятой позиции Лиги Жюпиле Бельгии. Накануне старта в Лиге Европы удалось обыграть «Зюлте-Варегем» (3:1). Бельгийцы квалифицировались в Лигу Европы, уступив в полуфинальном раунде квалификации Лиги чемпионов «Рейнджерс» по сумме двух встреч (2:3). «Юнион» победил 2:0 дома, но в гостях не сумел удержать преимущество и оказался слабее со счётом 0:3.
Бельгийцы откровенно слабо выступают в гостевых встречах. Я считаю, что их шансы на успех в противостоянии с берлинцами крайне малы. Предлагаю сыграть минусовую фору на «Унион». Ожидаю их победу с разницей в два мяча и более. Мой прогноз — фора (-1.5) на «Унион», — сказал Гасилин.
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