Пётр Ян — Шон О'Мэлли, UFC 280, где, когда и во сколько бой, где покажут, на кого ставить

22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 4:00 мск.
Есть то, что объединяет двух спортсменов, – свои последние встречи они провели неудачно. Россиянин в прошлом бою со Стерлингом не смог вернуть титул чемпиона, а Шон случайно ткнул в глаз своему сопернику, и поединок признали несостоявшимся.
Генри Сехудо дал прогноз на бой Пётр Ян — Шон О'Мэлли.
Увидеть бой Яна и О’Мэлли на UFC 280 можно будет на телеканале «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Аналитики выбрали фаворита – это Пётр Ян. Поставить на победу бывшего чемпиона UFC можно с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Успех американского спортсмена Шона О’Мэлли эксперты оценили в 4.12 — это примерно 24% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 50.00.
Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.63. Если россиянин и американец закончат поединок раньше, то сыграет коэффициент 2.27.
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