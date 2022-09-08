«Фенербахче» — «Динамо» Киев: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 8 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы сезона-2022/2023 «Фенербахче» — «Динамо» Киев.
Ставка: победа «Фенербахче» по угловым в 1-м тайме с форой (-1) за 2.01.
«Эти команды встречались полтора месяца назад в квалификации к Лиге чемпионов, и тогда киевляне сенсационно прошли дальше. Турки выглядели на голову выше в гостевой игре, но сыграли вничью, а у себя дома провели половину матча в меньшинстве и уступили в дополнительное время.
Прогнозы на все матчи Лиги Европы теперь в одном месте.
«Динамо» после этого прошло австрийский «Штурм», но без шансов дважды уступило «Бенфике». У киевлян сейчас уже четыре поражения кряду, и существует вероятность того, что в ближайшее время Мирча Луческу покинет клуб.
«Фенербахче», в свою очередь, прибавляет под руководством Жорже Жезуза – у «канареек» пять побед в шести последних матчах и 18 забитых мячей, включая три гола Джошуа Кинга в трёх последних играх.
Судя по всему, у хозяев здесь должны быть преимущество и по статистическим показателям, и по счёту», — сказал Петросьян.
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