Александр Овечкин стал капитаном службы поддержки букмекера

«Фонбет» объявил о старте акции «Овечкин – капитан call-центра». Амбассадор букмекерской компании, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин на один день стал оператором call-центра. Трёхкратный чемпион мира общался с клиентами компании, получал обратную связь о работе компании и отвечал на все возникающие вопросы. А еще Ови договорился о повышении бонуса до 3000 рублей новым клиентам.



Для получения повышенного фрибета нужно пройти регистрацию в «Фонбет» на любой платформе и полную идентификацию. Шесть бонусов по 500 рублей будут зачислены на ваш счёт после внесения депозита от 100 рублей. Использовать бонус можно в мобильном приложении на любые события. Срок действия бонуса – семь дней.