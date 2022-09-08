Александр Овечкин стал капитаном службы поддержки букмекера
Поделиться
«Фонбет» объявил о старте акции «Овечкин – капитан call-центра». Амбассадор букмекерской компании, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин на один день стал оператором call-центра. Трёхкратный чемпион мира общался с клиентами компании, получал обратную связь о работе компании и отвечал на все возникающие вопросы. А еще Ови договорился о повышении бонуса до 3000 рублей новым клиентам.
Для получения повышенного фрибета нужно пройти регистрацию в «Фонбет» на любой платформе и полную идентификацию. Шесть бонусов по 500 рублей будут зачислены на ваш счёт после внесения депозита от 100 рублей. Использовать бонус можно в мобильном приложении на любые события. Срок действия бонуса – семь дней.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:12
-
07:00
-
06:37
-
06:19
-
06:00
-
05:43
-
05:19
-
04:57
-
04:25
-
03:38
-
03:02
-
00:22
- 8 сентября 2022
-
21:21
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
Партнерский контент