Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад», который состоится 8 сентября в Англии.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.50.

Эрик тен Хаг отлично справляется со своей работой. Два поражения голландца не сломили, за ними последовали четыре победы подряд. Не без доли везения, конечно, но на старте сезона с учётом проблем команды мечтать о большем было бы неприлично.

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Особенно приятно, что речь не о каких-то середняках, а о серьёзных коллективах. «Красные дьяволы» выиграли матч с «Ливерпулем» (2:1), переиграли «Лестер» (1:0) и оказались сильнее «Арсенала» (3:1). Для «канониров» это поражение стало первым в сезоне-2022/2023. Да и «Саутгемптон» всегда готов покусать зазевавшихся фаворитов.



«Реал Сосьедад» не может похвастаться такими яркими результатами. Для клуба такого уровня даже выход в Лигу Европы — вполне себе достижение. В прошлом сезоне бело-голубые вылетели из 1/16 финала Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч «Лейпцигу» (3:5). В составе «королевских» нет звёзд, зато есть травмированные футболисты.

За четыре тура в Примере подопечные Альгуасиля проиграли один раз, выиграли в двух противостояниях и одно закончили вничью. В трёх из четырёх игр тотал не переступал отметку двух мячей. «Барса» показала реальный уровень «Реала Сосьедад», добившись разгромной победы без каких-либо сложностей.



Странно, что эксперты дают такие крупные котировки на победу «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд». Да, английские гранды часто пренебрегают Лигой Европы, но не в этом случае. Антони, Фернандеш, Санчо, Эриксен, Рашфорд, Роналду, Каземиро – какие ещё нужны аргументы? Ставим на победу «МЮ» с форой.

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