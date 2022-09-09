«Сочи» – «Динамо»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата России

9 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Сочи» – «Динамо» Москва. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

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Игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». В минувшем сезоне сочинцы стали вторыми в РПЛ, «Динамо» финишировало на третьем месте.

Фаворитами считаются хозяева поля. Поставить на победу можно с коэффициентом 2.07. Успех москвичей оценивается в 3.68. На ничью дают коэффициент 3.92.

Эксперты ждут от матча в Сочи высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол «Динамо» идёт с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.61.

Гол Кристиана Нобоа идёт за 2.95, гол Артура Юсупова — за 3.55, гол Фёдора Смолова — за 3.00.

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