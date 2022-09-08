«Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Новосибирске

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Сибири» за 1.81, тотал меньше 4.5 гола за 1.92.

Эти команды встречаются уже второй раз за три дня – в первом матче в гостях «Сибирь» смогла одержать пятую подряд победу над этим соперником. Правда, лишь в серии буллитов.

Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.

Нельзя не сказать, что игра получилась насыщенной и даже с драками. Собственно, ту самую стычку в подтрибунном помещении обсуждали гораздо активнее, чем непосредственно хоккей. И это вполне логично. На льду «Сибирь» имела преимущество, но никак не могла расколдовать Мэтта Джурасика. Впрочем, вторую победу всё же выстрадали, а это главное.

Теперь в гости пожалует уже китайский клуб. Много голов в данной встрече ждать точно не приходится, ведь обе команды идут в числе худших на старте сезона по средней результативности. «Сибирь» забивает очень мало – в двух из трёх первых игр, которые стали победными, «снеговикам» хватило всего двух голов, а в одном они и вовсе не забили.

Тем не менее «сушить» игру хозяева тоже очень хорошо умеют. «Куньлунь» в этом плане отстаёт: только в первом матче команда забила три гола, а в следующих двух – всего один. Зато ни разу не пропускала больше двух шайб в свои ворота.



Подтверждает эти показатели и история очных встреч, ведь лишь в одном из последних пяти матчей команды забили больше четырёх голов. Поэтому спокойно первой ставкой выбираем тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.92. Кроме того, вновь поверим в «Сибирь», которая хорошо играет с «Куньлунем». Пять из семи предыдущих побед хозяев над соперником были в основное время – берём чистую победу «Сибири» за 1.81.

10 лучших экспрессов на сегодня.

«Металлург» проиграл третий раз в сезоне, хотя вёл 4:2 к 54-й минуте.

Финны готовят антироссийский переворот в хоккее. Что будет с КХЛ?

Новиков: я бы зачислил Федотова в ГРУ и отправил его разведчиком в НХЛ.

Польша, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд российским спортсменам.

Вратарь сборной Словакии объяснил, почему не побоялся перейти в «Спартак».