Дацик — Емельяненко: когда бой, дата боя, кто победит

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут поединок по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 20:00 мск.
Почему Дацик приблизит конец карьеры Александра Емельяненко.
Фаворитом боя считается Вячеслав Дацик. Ставки на Рыжего Тарзана принимаются с коэффициентом 1.65. Победа Александра Емельяненко доступна за 2.45.
При этом букмекеры не исключают ничью. Если победитель не будет определён, зайдёт коэффициент 12.0.
Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
Александр Емельяненко: я бросил хулиганить, бросил пить алкоголь.
Александр Емельяненко: Фёдор мне никогда не помогал.
Тайсон Фьюри объяснил, почему легко победит Усика.
Усик: титул WBC захватили какие-то цыгане.
Польша, Латвия, Эстония и Литва запретили въезд российским спортсменам.
Супруга Карпина: запрет на въезд в Эстонию на нашу семью не повлияет.
- 9 сентября 2022
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:12
-
07:00
-
06:37
-
06:19
-
06:00
-
05:43
-
05:19
-
04:57
-
04:25
-
03:38
-
03:02
-
00:22
- 8 сентября 2022
-
21:21
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00