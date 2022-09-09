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«Лудогорец» — «Рома»: результат матча Лиги Европы, кто победил, как сыграл Шомуродов

«Лудогорец» — «Рома»: результат матча Лиги Европы, кто победил, как сыграл Шомуродов
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Болгарский «Лудогорец» обыграл «Рому» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на поле стадиона «Хювефарма Арена» в Разграде.

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Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном из Англии. Она завершилась победой «Лудогорца» со счётом 2:1.

Все голы состоялись после перерыва. На 72-й минуте счёт открыл полузащитник «Лудогорца» Каули. На 86-й минуте нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов воспользовался передачей полузащитника Лоренцо Пеллегрини и восстановил равновесие.

Однако спустя две минуты бразильский полузащитник Нонато установил окончательный счёт и принёс хозяевам победу.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле на 67-й минуте и забил единственный мяч итальянского клуба.

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