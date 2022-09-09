«Фенербахче» — «Динамо Киев»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Фенербахче» обыграло киевское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 2:1.

Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина.

На 35-й минуте Росси с углового навесил во вратарскую, Энрике опередил Гармаша и пробил головой под перекладину — Бущан не дотянулся.

В середине второго тайма Буяльский накрутил защитника и прострелил в штрафную, Цыганков набежал и пробил низом в дальний угол — мяч от рук Байындыра влетел в сетку.

В компенсированное время Кадыоглу из аута вбросил мяч в штрафную, Энрике поборолся и сделал скидку на дальний угол вратарской, а Батшуайи воспользовался ошибкой защитников, подстроился под мяч и пробил в верхний угол ворот.

«Фенербахче» владел мячом 65% времени, а также выполнил восемь угловых ударов против двух у соперника.

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